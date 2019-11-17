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Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье

Новости » Общество     17.11.2019 - 20:55
Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Министр заявила, что законопроект "должен сломать советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья"

Министерство здравоохранения Украины намерено разработать новый законопроект "О психическом здоровье". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщеие председателя ведомства Зоряны Скалецкой на странице в Facebook.

По ее словам, законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья". Кроме того, среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.

Сегодня на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".

Напомним, треть подростков в Украине признались, что стали жертвами травли в интернете. Почти 59% опрошенных в Украине признались, что они знают о наличии онлайн-групп школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстников с целью травли.

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Новости Украины Зоряна Скалецкая
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