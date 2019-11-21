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У МОЗ не виключають чергових звільнень

Новини » Політика     21.11.2019 - 16:37
У МОЗ не виключають чергових звільнень
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

За словами глави міністерства, звільнення заступника міністра Загрійчука може бути не останнім

Звільнення заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука може бути не останнім у міністерстві. Про це заявила журналістам міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент РБК-Україна.

Звільнення заступника Михайла Загрійчука, як стверджує Скалецька, може бути не останнім, оскільки "заступники отримали карт-бланш, коли прийшли до міністерства, але не всі його повністю використовують".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що Загрійчук подав заяву про звільнення, а міністр охорони здоров'я ініціювала розгляд цього питання. У підсумку в Кабміні прийняли рішення задовольнити заяву.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулий тиждень в Україні на грип захворіли 150 832 людини, з них 67,3% - діти. Активність грипу знаходиться на неепідемічних рівнях.

Крім цього, МОЗ планує розробити новий законопроект про психічне здоров'я. За словами Скалецької, законопроект "повинен зламати радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я".

Раніше в МОЗ повідомили, що в цьому році Україна повністю забезпечена сироваткою проти дифтерії, кілька сотень флаконів роздали додатково в регіони.

В Україні за тиждень на грип захворіло 150 тисяч осіб В цьому році на грип в Україні можуть захворіти майже 7 млн людей
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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