Минздрав проверит на коронавирус все летальные случаи от пневмонии. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко рассказал, что дал задание подготовить приказ Министерства здравоохранения о всех случаях диагноза "пневмония", чтобы были отобраны образцы для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни.

"Мы будем отслеживать все случаи пневмонии для того, чтобы не пропустить или иметь реальную картину нашей системы. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать как система здравоохранения сработала", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта 2020 года в Минздрав поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее глава Минздрава Илья Емец заявил, что третий этап коронавирус - смертность.

Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.