Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта

В Киеве обнаружено больше всего инфицированных COVID-19 – 29 человек
В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. Каждые сутки заболевают десятки тысяч людей. Общее количество инфицированных уже превысило 300 тысяч человек.
Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19. В Украине по-прежнему действуют ограничительные меры: авиационное и железнодорожное сообщение приостановлено, также прекратились междугородние и заграничные автобусные перевозки.
С 23 марта в некоторых областных центрах и столице ограничения коснутся и работы внутригородского общественного транспорта. О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.
Важно знать:
В Украине все больше заболевших
В Минздраве сообщили, что по состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество случаев по стране увеличилось до 73. Подозрения на заражение COVID-19 проверяются в каждой области.
Новые случаи болезни за последние сутки выявили в Ивано-Франковской области – еще трое человек, в Киевской области – плюс один зараженный, во Львовской области – еще один случай, в Черкасской области – один подтвержденный больной. В Киеве вчера зафиксировали сразу 20 новых случаев. И теперь столица стала первой по числу заболевших COVID-19 - всего 29 человек.
Зеленский не исключает введение ЧП
Президент не исключил введения в Украине чрезвычайного положения, если того потребует эпидемиологическая ситуация. По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания с руководителями областных госадминистраций.
Рада соберется на внеочередное заседание
Отвечая на вопрос о готовности депутатов собраться, чтобы ввести ЧП, спикер парламента Дмитрий Разумков ответил, что внеочередное заседание состоится в ближайшее время.
"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", – заявил Разумков 22 марта.
Отметим, что ранее источники РБК-Украина прогнозировали, что из-за угрозы распространения коронавируса 24 марта Рада может проголосовать за введение в Украине ЧП.
Подробнее об отличиях чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации РБК-Украина рассказывало здесь.
В Минздраве пояснили, зачем носить маску
Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но в публичных местах их рекомендовано носить.
По его словам, в условиях эпидемии каждый человек потенциально может быть заражен коронавирусом. А потому маска защищает не человека, который ее надевает, а окружающих от него.
Коронавирус в мире
Число заболевших COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 300 тысяч. Количество выздоровевших приближается к 100 тысяч. В пятерке стран по числу случаев инфицирования вирусом – Китай, Италия, США, Испания и Германия.
В ВОЗ заявили, что на разработку вакцины от коронавируса и ее испытание уйдет не меньше года. Для начала необходимо подтвердить, что вакцина эффективна и безвредна, а затем ее производить.
За последние сутки в Италии суммарное количество умерших из-за коронавируса достигло 5476 человек. Это самый большой показатель среди всех государств. При этом в стране растет количество тех, кто излечился от болезни. Их число на 22 марта достигло 7024 человек.
По данным эпидемиологов Италии, почти все погибшие от COVID-19 в этой стране болели другими хроническими заболеваниями, а половина – была старше 80 лет.
Также Сирия впервые заявила о выявленном случае заражения коронавирусом. Предполагается, что число значительно больше.
Кроме того, Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. С утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.
Меркель ушла на карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель решила самоизолироваться из-за контакта с инфицированным коронавирусом. У врача, недавно делавшего ей прививки, тест на COVID-19 оказался положительным. В ближайшие дни Меркель сделают анализы, чтобы проверить, не заразилась ли она.
Кроме того, Федеральное правительство и премьер-министры федеральных земель Германии запретили людям собираться в общественных местах более двух, если это не семья. Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение двух недель.
Правительство Испании 22 марта приняло решение продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней.
Китай раскрыл не всю статистику
Китайские СМИ сообщили, что более 43 тысяч зараженных коронавирусом в их стране не были включены в официальную статистику, поскольку не имели никаких симптомов.
Как писало South China Morning Post со ссылкой на закрытые данные правительства, такие больные были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.