Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В Киеве обнаружено больше всего инфицированных COVID-19 – 29 человек

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. Каждые сутки заболевают десятки тысяч людей. Общее количество инфицированных уже превысило 300 тысяч человек.

Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19. В Украине по-прежнему действуют ограничительные меры: авиационное и железнодорожное сообщение приостановлено, также прекратились междугородние и заграничные автобусные перевозки.

С 23 марта в некоторых областных центрах и столице ограничения коснутся и работы внутригородского общественного транспорта. О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.

Важно знать:

В Украине выявили 73 случая заражения коронавирусом, большая половина из них – в столице;

заражения коронавирусом, большая половина из них – в столице; Трое украинцев, инфицированных COVID-19, погибли, тогда как один – полностью выздоровел;

Еще трое граждан Украины погибли от коронавируса за границей;

В Киеве и восьми областях объявлена чрезвычайная ситуация ;

; C понедельника в Киеве и Тернополе общественным транспортом смогут пользоваться только работники экстренных и коммунальных служб, продовольственных магазинов и аптек.

В Украине все больше заболевших

В Минздраве сообщили, что по состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество случаев по стране увеличилось до 73. Подозрения на заражение COVID-19 проверяются в каждой области.

Новые случаи болезни за последние сутки выявили в Ивано-Франковской области – еще трое человек, в Киевской области – плюс один зараженный, во Львовской области – еще один случай, в Черкасской области – один подтвержденный больной. В Киеве вчера зафиксировали сразу 20 новых случаев. И теперь столица стала первой по числу заболевших COVID-19 - всего 29 человек.

Зеленский не исключает введение ЧП

Президент не исключил введения в Украине чрезвычайного положения, если того потребует эпидемиологическая ситуация. По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания с руководителями областных госадминистраций.

Рада соберется на внеочередное заседание

Отвечая на вопрос о готовности депутатов собраться, чтобы ввести ЧП, спикер парламента Дмитрий Разумков ответил, что внеочередное заседание состоится в ближайшее время.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", – заявил Разумков 22 марта.

Отметим, что ранее источники РБК-Украина прогнозировали, что из-за угрозы распространения коронавируса 24 марта Рада может проголосовать за введение в Украине ЧП.

Подробнее об отличиях чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации РБК-Украина рассказывало здесь.

В Минздраве пояснили, зачем носить маску

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но в публичных местах их рекомендовано носить.

По его словам, в условиях эпидемии каждый человек потенциально может быть заражен коронавирусом. А потому маска защищает не человека, который ее надевает, а окружающих от него.

Коронавирус в мире

Число заболевших COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 300 тысяч. Количество выздоровевших приближается к 100 тысяч. В пятерке стран по числу случаев инфицирования вирусом – Китай, Италия, США, Испания и Германия.

В ВОЗ заявили, что на разработку вакцины от коронавируса и ее испытание уйдет не меньше года. Для начала необходимо подтвердить, что вакцина эффективна и безвредна, а затем ее производить.

За последние сутки в Италии суммарное количество умерших из-за коронавируса достигло 5476 человек. Это самый большой показатель среди всех государств. При этом в стране растет количество тех, кто излечился от болезни. Их число на 22 марта достигло 7024 человек.

По данным эпидемиологов Италии, почти все погибшие от COVID-19 в этой стране болели другими хроническими заболеваниями, а половина – была старше 80 лет.

Также Сирия впервые заявила о выявленном случае заражения коронавирусом. Предполагается, что число значительно больше.

Кроме того, Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. С утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

Меркель ушла на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель решила самоизолироваться из-за контакта с инфицированным коронавирусом. У врача, недавно делавшего ей прививки, тест на COVID-19 оказался положительным. В ближайшие дни Меркель сделают анализы, чтобы проверить, не заразилась ли она.

Кроме того, Федеральное правительство и премьер-министры федеральных земель Германии запретили людям собираться в общественных местах более двух, если это не семья. Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение двух недель.

Правительство Испании 22 марта приняло решение продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней.

Китай раскрыл не всю статистику

Китайские СМИ сообщили, что более 43 тысяч зараженных коронавирусом в их стране не были включены в официальную статистику, поскольку не имели никаких симптомов.

Как писало South China Morning Post со ссылкой на закрытые данные правительства, такие больные были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.