МОЗ перевірить на коронавірус всі летальні випадки від пневмонії. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко розповів, що дав завдання підготувати наказ Міністерства охорони здоров'я про всі випадки діагнозу "пневмонія", щоб були відібрані зразки для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби.

"Ми будемо відслідковувати всі випадки пневмонії для того, щоб не пропустити або мати реальну картину нашої системи. Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, щоб розуміти як система охорони здоров’я спрацювала", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 23 березня 2020 року в МОЗ надійшло 114 повідомленнь про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що третій етап коронавірусу - смертність.

Також Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.