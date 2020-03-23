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Емец: Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 09:35
Емец: Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Новый этап борьбы с коронавирусом заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни. Об этом заявил в интервью каналу 112 министр здравоохранения Илья Емец.

Емец считает, что Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране ", - сказал министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании глав ОГА и мэров городов заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Также в Офисе президента сообщили, что украинский лидер провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов, обсуждая коронавирус в Украине.

Вместе с тем, в Украине растет число подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. В стране 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

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