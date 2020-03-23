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Коронавирус в Украине: за день поступило более 100 подозрений

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 10:20
Коронавирус в Украине: за день поступило более 100 подозрений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего с начала года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19

По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Минздрав поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также сообщается, что по состоянию на 10:00 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Напомним, глава Минздрава Илья Емец заявил, что третий этап коронавируса - смертность.

Также Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Также в Офисе президента сообщили, что украинский лидер провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов, обсуждая коронавирус в Украине. Зеленский призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Ранее в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

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