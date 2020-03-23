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В Минздраве назвали следующий этап борьбы с Covid-19 в Украине

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 09:57
В Минздраве назвали следующий этап борьбы с Covid-19 в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, Украина уже на втором этапе

Глава Минздрава Илья Емец заявил, что третий этап коронавируса - смертность. Об этом Емец рассказал в интервью телеканалу 112, передает пресс-служба Минздрава.

Емец отметил, что сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца и сделают так, что смертность в Украине будет меньше, чем даже в Китае.

"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (в ред,- коронавирус) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%", - сказал он.

Напомним, в Украине растет количество подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Отметим, 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов относительно предотвращения распространения коронавируса.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях

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