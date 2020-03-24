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Кількість заражених коронавірусом перевищила 80

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 10:02
Кількість заражених коронавірусом перевищила 80
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні заразились коронавірусом ще 11 людей

МОЗ підтвердив ще 11 випадків зараження коронавірусом в Україні. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначили в міністерстві, в Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, МОЗ закликав довіряти тільки їхній інформації про заражених коронавірусом. Раніше повідомлялося про 73 випадки зараження коронавірусом в Україні.

Також вчора в Мукачеві повідомили про випадок зараження коронавірусом. Жінці з Мукачева проведуть повторний аналіз.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду ввести надзвичайний стан в Україні в зв'язку з коронавірусом.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні поки немає необхідності вводити надзвичайний стан.

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