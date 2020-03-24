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Коронавирус в Мукачево: женщине сделают повторный анализ

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 09:31
Коронавирус в Мукачево: женщине сделают повторный анализ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Состояние женщины стабильное

Женщине из Мукачево, у которой предварительно диагностировали коронавирус, проведут повторный анализ. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета.

Также в городском совете рассказали, что состояние женщины стабильное.

"Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референт-лаборатории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже установили данные контактных лиц, которые могли находиться в контакте с лицом, у которого предварительно положительный тест на коронавирус.

Напомним, вчера в Мукачево лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Впрочем, Минздрав еще официально не подтверждал эту информацию.

Добавим, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса.

Кроме того, в Волынской области два человека получили положительный результат на коронавирус при проверке быстрыми тестами.

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