Минздрав допускает коллапс в Украине при заболеваемости COVID-19 в 10%

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Коллапс системы здравоохранения возможен, если коронавирусом заболеет 10% населения страны

Главный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет от 10% населения страны. Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, передает корреспондент РБК-Украина.

Тем не менее, по его словам, в случае заболеваемости COVID-19 на уровне 2%, система здравоохранения справится с такой проблемой безболезненно.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и больше, то возможен коллапс медицинской системы, - если мы не растянем эти 10% во времени", - заявил Ляшко.

Как писало РБК-Украина, Ляшко считает, что коронавирус в итоге станет сезонным заболеванием и будет циклически возвращаться. Кроме того, следующая вспышка ожидается в октябре.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Украине уже составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента умерли.

При этом за сутки в Украине от коронавируса умерли 10 человек. Коэффициент летальности на сегодня составляет 3%.

Кроме этого, накануне первые два случая инфицирования COVID-19 подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.