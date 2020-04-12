МОЗ допускає колапс в Україні при захворюваності COVID-19 у 10%

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Колапс системи охорони здоров'я можливий, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни

Головний санітарний лікар України - заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо на коронавірус захворіє від 10% населення країни. Про це він сказав на брифінгу в неділю, передає кореспондент РБК-Україна.

Проте, за його словами, в разі захворюваності COVID-19 на рівні 2%, система охорони здоров'я впорається з такою проблемою безболісно.

"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доставлені у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, - якщо ми не розтягнемо ці 10% в часі", - заявив Ляшко.

Як повідомляло РБК-Україна, Ляшко вважає, що коронавірус в підсумку стане сезонним захворюванням і буде циклічно повертатися. Крім того, наступний спалах очікується в жовтні.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні вже становить 2 777 осіб. З них 89 осіб одужали, а 83 пацієнти померли.

При цьому за добу в Україні від коронавірусу померли 10 осіб. Коефіцієнт летальності на сьогодні становить 3%.

Крім цього, напередодні перші два випадки інфікування COVID-19 підтвердили в Миколаївській області. Таким чином, коронавірус поширився на всі регіони України.