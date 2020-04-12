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Коронавирус станет сезонным заболеванием, - главный санврач

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 12:33
Коронавирус станет сезонным заболеванием, - главный санврач
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Главный санврач прогнозирует новую вспышку COVID-19 в октябре

Коронавирус в Украине станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, Ляшко не уверен, что после выхода с карантина украинцев сразу ждет вторая волна коронавируса, однако до октября все страны уже будут "подготовлены совсем иначе".

"Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - отметил он.

Главный санврач добавил, что медики и ученые будут наблюдать за мутациями COVID-19.

"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что снижение заболеваемости ожидается после Пасхи.

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