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За сутки в Украине от коронавируса умерли 10 человек

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 09:54
За сутки в Украине от коронавируса умерли 10 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коэффициент летальности на сегодняшний день составляет 3%

За минувшие сутки в Украине умерли 10 человек в результате инфицирования коронавирусом. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, коэффициент летальности на сегодня составляет 3%.

"За минувшие сутки у нас 10 человек выздоровели. И к сожалению есть 10 сообщений о летальных исходах от коронавирусной болезни. Коэффициент летальности на сегодняшний день составляет 3%... Выздоровели 89 человек, в том числе 7 медработников. Умерло всего 83 человека. Показатель выздоровления уже второй день превышает количество умерших", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине число заразившихся COVID-19 возросло до 2777 человек. За сутки зафиксировано 266 новых случаев. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).

Ранее первые два случая заражения подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что число заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек.

Ранее сообщалось, что от заболевания коронавирусом за рубежом скончались 6 граждан Украины. Также было известно о выздоровлении от коронавируса 19 украинцев.

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