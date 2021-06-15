Минюст обжалует вердикт НАПК о незаконном назначении Витренко

Министерство юстиции Украины обжалует предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое признало, что Юрия Витренко незаконно назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Для этого Минюст обратится в суд.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства в Facebook.
По его словам, позиция НАПК не может оставаться без внимания и игнорироваться. Но в то же время, как отмечает Малюська, предписание, которое требует отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р о назначении Витренко, не содержит ответы на несколько вопросов:
"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - отметил Малюська.
Напомним, Витренко официально возглавил "Нафтогаз" в конце апреля и его назначение сопровождалось скандальным решением Кабинета министров временно отстранить наблюдательный совет для принятия кадрового решения.
Западные СМИ писали, что якобы из-за этого удара по корпоративной реформе президент США Джо Байден передумал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита с лидером РФ Владимиром Путиным.