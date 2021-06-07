У Байдена передумали приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", - Axios
Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".
Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.
Собеседник портала отметил, у администрации вызвал обеспокоенность "отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".
"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", - сообщил портал.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до переговоров с президентом России.
Напомним, ранее пятеро членов набсовета НАК подали заявления об уходе после того, как Кабмин отстранил их для того, чтобы уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. На днях у набсовета в нынешнем составе истекли полномочия.
На место Коболева назначили бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который в свое время был частью команды НАК. Контракт с ним подписали на год, но в будущем в компании должны провести конкурс.