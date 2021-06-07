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У Байдена передумали приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", - Axios

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 09:06
У Байдена передумали приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", - Axios Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".

Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.

Собеседник портала отметил, у администрации вызвал обеспокоенность "отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".

"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", - сообщил портал.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до переговоров с президентом России.

Напомним, ранее пятеро членов набсовета НАК подали заявления об уходе после того, как Кабмин отстранил их для того, чтобы уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. На днях у набсовета в нынешнем составе истекли полномочия.

На место Коболева назначили бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который в свое время был частью команды НАК. Контракт с ним подписали на год, но в будущем в компании должны провести конкурс.

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