Мін'юст оскаржить вердикт НАЗК про незаконне призначення Вітренка

Міністерство юстиції України оскаржить припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке визнало, що Юрія Вітренка незаконно призначили головою правління НАК "Нафтогаз України". Для цього Мін'юст звернеться до суду.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба міністерства у Facebook.
За його словами, позиція НАЗК не може залишатися без уваги і ігноруватися. Але в той же час, як зазначає Малюська, припис, який вимагає скасувати пункти 8 і 9 розпорядження Кабміну №370-р про призначення Вітренка, не містить відповіді на кілька питань:
"Враховуючи вищевикладене, припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено в суді", - зазначив Малюська.
Нагадавши, Вітренко офіційно очолив " Нафтогаз" наприкінці квітня і його призначення супроводжувалося скандальним рішенням Кабінету міністрів тимчасово відсторонити наглядову раду для прийняття кадрового рішення.
Західні ЗМІ писали, що нібито через цей удар по корпоративній реформі президент США Джо Байден передумав зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським до саміту з лідером РФ Володимиром Путіним.