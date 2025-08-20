Мінус ЗРК: на Запорізькому напрямку Сили оборони спалили російську систему С-300В

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили російську зенітно-ракетну систему С-300В вартістю у 40 мільйонів доларів. Ураження провели бійці окремого підрозділу "Лазарь" зі складу 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу 27-ї Печерської бригади НГУ.

Також відомо, що знищення системи відбулося на відстані понад 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Знищили систему ударом дрона - при цьому інший дрон поруч спостерігав за процесом ураження С-300В.

"Ця система була важливою складовою протиповітряної оборони ворога. Її ліквідація суттєво зменшила можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил. Разом із ЗРК, завдяки влучним скидам, було знешкоджено ще дві одиниці техніки та спричинено детонацію всього боєкомплекту", - сказано у повідомленні.

Що таке С-300В

С-300В "Антей" - перша радянська мобільна універсальна система протиракетної та протилітакової оборони. На відміну від інших типів мобільних версій С-300, вона базується на гусеничному шасі. Окрім цього, кожна пускова С-300В здатна працювати самостійно, а не тільки у складі батареї.

С-300В призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ та адміністративно-промислових центрів від ударів усіх типів літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

Інші удари по росіянах

Нагадаємо, що в ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.

Також 3-тя бригада оперативного призначення НГУ "Спартан" опублікувала відео знищення росіян на Покровському напрямку. Воїни бригади показали, як завдали удару.

В ССО нещодавно показали відео удару, під час якого російський генерал-лейтенант Еседулла Абачев отримав важкі поранення. Це сталося в ніч на 17 серпня поблизу міста Рильськ у Курській області РФ.