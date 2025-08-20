ua en ru
Минус ЗРК: на Запорожском направлении Силы обороны сожгли российскую систему С-300В

Украина, Среда 20 августа 2025 21:18
Минус ЗРК: на Запорожском направлении Силы обороны сожгли российскую систему С-300В Фото: пусковая установка системы ПВО С-300В4 российской армии (Википедия)
Автор: Антон Корж

Силы обороны Украины на Запорожском направлении уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-300В стоимостью в 40 миллионов долларов. Поражение провели бойцы отдельного подразделения "Лазарь" из состава 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 27-й Печерской бригады НГУ.

"Эта система была важной составляющей противовоздушной обороны врага. Ее ликвидация существенно уменьшила возможности противника прикрывать собственные позиции и технику от ударов наших сил. Вместе с ЗРК, благодаря точным сбросам, были обезврежены еще две единицы техники и вызвана детонация всего боекомплекта", - сказано в сообщении.

Также известно, что уничтожение системы произошло на расстоянии более 30 километров от линии боестолкновения. Уничтожили систему ударом дрона - при этом другой дрон рядом наблюдал за процессом поражения С-300В.

Что такое С-300В

С-300В "Антей" - первая советская мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. В отличие от других типов мобильных версий С-300, она базируется на гусеничном шасси. Кроме этого, каждая пусковая С-300В способна работать самостоятельно, а не только в составе батареи.

С-300В предназначена для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Другие удары по россиянам

Напомним, что в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

Также 3-я бригада оперативного назначения НГУ "Спартан" опубликовала видео уничтожения россиян на Покровском направлении. Воины бригады показали, как нанесли удар.

В ССО недавно показали видео удара, во время которого российский генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил тяжелые ранения. Это произошло в ночь на 17 августа вблизи города Рыльск в Курской области РФ.

