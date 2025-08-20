Здійняли у повітря росіян: "Спартан" показав, як знищив склади боєкомплекту та укриття

Фото: У Покровському напрямку "Спартан" знищив склади боєкомплекту та укриття росіян (Getty Images)

"Спартан" знищили росіян на Покровському напрямку. Воїни бригади показали, як завдали удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 бригаду оперативного призначення НГУ "Спартан".

Воїни бригади "Спартан" виявили укриття та склади боєкомплекту противника на Покровському напрямку. По цілях відпрацювали оператори БпЛА, у результаті чого склади та укриття були знищені. Один із росіян намагався загасити пожежу ганчіркою та сховатися під нею, проте марно -- вибухи були видовищними, а пожежа тривала довго.