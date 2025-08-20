Завдали удару по генералу РФ на Курщині: бійці ССО показали ексклюзивні кадри

Російський генерал-лейтенант Еседулла Абачев отримав важкі поранення внаслідок дій українських воїнів. Це сталося в ніч на 17 серпня поблизу міста Рильськ у Курській області РФ.

Зазначається, що вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.

За даними української прокуратури, ще у 2023 році проти Абачева було передано до суду обвинувачення.

З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР". Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганської області.

Також Сили спеціальних операції показали ексклюзивні кадри удару по автівці російського генерала.