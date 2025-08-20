ua en ru
Завдали удару по генералу РФ на Курщині: бійці ССО показали ексклюзивні кадри

Середа 20 серпня 2025 12:43
Завдали удару по генералу РФ на Курщині: бійці ССО показали ексклюзивні кадри Фото: українські воїни важко поранили генерала РФ (ССО sof mil gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Російський генерал-лейтенант Еседулла Абачев отримав важкі поранення внаслідок дій українських воїнів. Це сталося в ніч на 17 серпня поблизу міста Рильськ у Курській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Зазначається, що вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.

За даними української прокуратури, ще у 2023 році проти Абачева було передано до суду обвинувачення.

З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР". Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганської області.

Також Сили спеціальних операції показали ексклюзивні кадри удару по автівці російського генерала.

Втрати РФ серед командування

Нагадаємо, раніше Збройні сили України знищили російського генерала-заступника командувача 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького. Він був убитий в Чернігівській області.

А на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

