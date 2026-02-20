Мінус Starlink та Telegram: розвідка Естонії пояснила, як зв'язок "підставив" армію РФ

Вплив на управління військами РФ

За словами естонського розвідника, рішення компанії SpaceX відключити Starlink для окупантів та спроби самої РФ обмежити використання Telegram ускладнили для загарбників ведення війни.

Це безпосередньо вдарило по швидкості передачі інформації всередині ворожих підрозділів.

"Обмеження Starlink зменшили кількість атак безпілотників РФ на українські тилові підрозділи, а обмеження платформ соцмереж уповільнили потік інформації всередині Збройних сил Росії - на горизонтальному рівні", - пояснив Ківіселг.

Він додав, що через ці фактори управління вогнем та взаємодія між частинами окупантів були порушені.

"Не можна сказати, що російський ланцюг командування якимось чином розвалився, але ці події точно на нього вплинули", - зазначив начальник естонської розвідки.

Ситуація на фронті

Ківіселг зауважив, що минулого тижня ЗСУ провели успішну контратаку в Запорізькій області, зупинивши просування ворога та повернувши під контроль певні райони.

Водночас складною залишається ситуація в Донецькій області:

Покровський напрямок: Росіяни намагаються оточити Мирноград та Покровськ, але за кілька місяців інтенсивних боїв не досягли мети.

Росіяни намагаються оточити Мирноград та Покровськ, але за кілька місяців інтенсивних боїв не досягли мети. Інші ділянки: Активні зіткнення тривають на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках.

За даними розвідки Естонії, середня кількість бойових зіткнень залишається стабільною - близько 200 на добу.

Удари по інфраструктурі

Протягом тижня РФ запустила по Україні близько 1100 безпілотників та 60 ракет. Найбільш масована атака відбулася 17 лютого, коли під ударом опинилися об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури у 12 областях.

У відповідь Україна завдала точних ударів по нафтових терміналах та заводах у Краснодарському, Пермському краях, Чувашії, а також у Бєлгородській та Псковській областях РФ.