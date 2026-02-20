Минус Starlink и Telegram: разведка Эстонии объяснила, как связь "подставила" армию РФ

Влияние на управление войсками РФ

По словам эстонского разведчика, решение компании SpaceX отключить Starlink для оккупантов и попытки самой РФ ограничить использование Telegram усложнили для захватчиков ведение войны.

Это непосредственно ударило по скорости передачи информации внутри вражеских подразделений.

"Ограничения Starlink уменьшили количество атак беспилотников РФ на украинские тыловые подразделения, а ограничения платформ соцсетей замедлили поток информации внутри Вооруженных сил России - на горизонтальном уровне", - пояснил Кивиселг.

Он добавил, что из-за этих факторов управление огнем и взаимодействие между частями оккупантов были нарушены.

"Нельзя сказать, что российская цепь командования каким-то образом развалилась, но эти события точно на нее повлияли", - отметил начальник эстонской разведки.

Ситуация на фронте

Кивиселг отметил, что на прошлой неделе ВСУ провели успешную контратаку в Запорожской области, остановив продвижение врага и вернув под контроль определенные районы.

В то же время сложной остается ситуация в Донецкой области:

Покровское направление: Россияне пытаются окружить Мирноград и Покровск, но за несколько месяцев интенсивных боев не достигли цели.

Россияне пытаются окружить Мирноград и Покровск, но за несколько месяцев интенсивных боев не достигли цели. Другие участки: Активные столкновения продолжаются на Лиманском, Славянском и Константиновском направлениях.

По данным разведки Эстонии, среднее количество боевых столкновений остается стабильным - около 200 в сутки.

Удары по инфраструктуре

В течение недели РФ запустила по Украине около 1100 беспилотников и 60 ракет. Наиболее массированная атака состоялась 17 февраля, когда под ударом оказались объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в 12 областях.

В ответ Украина нанесла точные удары по нефтяным терминалам и заводам в Краснодарском, Пермском краях, Чувашии, а также в Белгородской и Псковской областях РФ.