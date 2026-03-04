Мінус мільярд доларів для РФ: ЗСУ рознесли ворожий "Тріумф" на Бєлгородщині (відео)

"Після проведеної спільної аналітичної роботи, аеророзвідка 429-ї ОББС розвідала ворожу територію і виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформація про нього була передана підрозділу ударних БпЛА НГУ "Lazar’s group", - йдеться у заяві.

Після отримання інформації було здійснено виліт у район розташування комплексу С-400 "Тріумф", після чого завдано точних ударів.

В НГУ повідомили, що знищення ворожого ЗРК суттєво знизило активність російської протиповітряної оборони на Харківському напрямку.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, в ніч на 2 березня Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об’єктах країни-агресорки у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції й не тільки.

Раніше Сили оборони завдали ударів по пункту управління та складах окупантів. Повідомлялося про пожежі на об’єктах від Бєлгорода до тимчасово окупованих територій.

Крім того, нещодавно українські захисники звітували про атаки по тилових цілях противника. Серед уражених об’єктів були нафтобаза та центр управління дронами.

У кінці лютого бійці ССО провели операцію у ворожому тилу і влаштували засідку, внаслідок якої окупанти зазнали втрат. Крім того, українські військові знищили, зокрема, комплекс "Бук", РСЗВ "Ураган", а також центр управління російської армії.