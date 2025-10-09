ua en ru
Мінус 60 окупантів на день. Військові відзвітували, як нищать росіян на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область, Четвер 09 жовтня 2025 02:48
UA EN RU
Мінус 60 окупантів на день. Військові відзвітували, як нищать росіян на Дніпропетровщині Ілюстративне фото: СИли оборони завдають великих втрат російському агресору (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У вересні російські війська зазнали суттєвих втрат особового складу на Новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області. У супротивника спостерігаються ознаки виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 110-ї Окремої механізованої бригади (ОМБр).

Керівництво бригади відзвітувало про ситуацію на ділянці на Новопавлівському напрямку, яку вона захищає.

За підтвердженими розвідувальними даними, у вересні загальні безповоротні втрати підрозділів 5-ї армії РФ становили 1848 військовослужбовців, із них 734 поховані та виключені зі списків військових частин.

У бригаді зазначили, що найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діє безпосередньо проти 110 ОМБр та інших підрозділів:

  • Управління дивізії - 3 особи;
  • 114-й мотострілецький полк - 411 осіб;
  • 143-й мотострілецький полк - 194 особи;
  • 218-й танковий полк - 168 осіб;
  • 394-й мотострілецький полк - 431 особа;
  • 1171-й зенітно-ракетний полк - 1 особа;
  • 872-й саперний батальйон - 2 особи;
  • 77-й окремий розвідувальний батальйон - 5 осіб.

"Разом - 1215 безповоротних втрат лише в межах однієї дивізії", - йдеться у повідомленні.

Аналітичні висновки

У 100-й ОМБр також зазначили, що 127-ма мотострілецька дивізія є головною ударною силою противника на Новопавлівському напрямку. Саме її підрозділи несуть основні втрати - понад 65% від загальних втрат 5-ї армії.

Найбільше втрат зафіксовано у 114-му та 394-му мотострілецьких полках.

"Втрати танкового полку (218-й полк - 168 осіб) свідчать про суттєве ослаблення бронетанкового компонента. Це обмежує можливості противника проводити штурми за участі бронепідтримки", - зазначили в бригаді.

Розвідувальні, інженерні та підрозділи протиповітряної оборони також зазнали втрат, що знижує ефективність координації та підготовки наступальних дій.

Загалом, противник демонструє тенденцію до виснаження. Підрозділи 127-ї дивізії втратили значну частину особового складу, що змушує командування поповнювати їх мобілізованими резервами, втрачаючи якість і боєздатність.

"Загалом, противник в особі переважно сил 127-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації - зазнав понад 1200 безповоротних втрат лише за один місяць", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті й обстріли РФ

З початку доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Ворог найбільше тисне на Сили оборони на Покровському Південно-Слобожанському й Олександрівському напрямках.

Загальні втрати росіян за минулу добу склали 1010 солдатів. Військові ЗСУ також знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, РСЗВ, систему ППО і 401 дрон агресора.

Ворог також атакує цивільні населені пункти. Так, у Сумах ворожий безпілотник влетів у житловий будинок, у місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Крім того, агресор пошкодив два підприємства ДТЕК.

