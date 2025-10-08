ua en ru
За добу росіяни атакували два підприємства ДТЕК

Україна, Середа 08 жовтня 2025 18:33
За добу росіяни атакували два підприємства ДТЕК Фото: росіяни атакували два підприємства ДТЕК за добу (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За добу окупанти вдарили по теплоелектростанції компанії ДТЕК та збагачувальній фабриці підприємства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Напередодні старту опалюваного сезону росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Учора пізно ввечері, 7 жовтня, була атакована одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться в ньому.

Зазначається, що двох енергетиків було поранено.

В той же час ворог здійснив масований удар по збагачувальній фабриці ДТЕК, системно руйнуючи її. Працівники фабрики під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

В ДТЕК пояснили, що це вже третя масштабна атака ворога на це підприємство за останні півтора місяці. Попередні масовані удари відбулися 26 серпня та 8 вересня.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова зазнали понад 200 обстрілів.

ДТЕК
