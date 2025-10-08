Ворог активно штурмує на трьох напрямках: що відбувалося на фронті сьогодні

На фронті від початку доби 8 жовтня відбулося 162 бойових зіткнення. Російські окупанти найбільше атакують на Покровському Південно-Слобожанському та Олександрівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від почптку доби російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 21 раз атакував на Південно-Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, два автомобілі, два мотоцикли, 20 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки та один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося сім боєзіткнень - окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.

Населені пункти Степногірськ і Лук’янівське зазнали авіаційних ударів некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.