Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус 1010 окупантів: свіжа статистика Генштабу за 8 жовтня

Україна, Середа 08 жовтня 2025 07:42
Мінус 1010 окупантів: свіжа статистика Генштабу за 8 жовтня Ілюстративне фото: свіжа статистика Генштабу за 8 жовтня (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, станом на 8 жовтня 2025 року, Росія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Згідно з оновленими даними, минулої доби українські захисники ліквідували трохи більше тисячі російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати особового складу і техніки

Загальні орієнтовні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2025 року склали близько 1 118 370 осіб. Лише за останню добу ліквідовано ще 1010 військовослужбовців.

Крім того, українські сили оборони знищили:

  • 11 240 танків (+2 за добу);

  • 23 324 бойові броньовані машини (+5);

  • 33 519 артилерійських систем (+26);

  • 1 517 реактивних систем залпового вогню (+1);

  • 1 225 засобів протиповітряної оборони (+1).

Повітряні та морські втрати противника

Російські втрати в авіації залишаються на рівні 427 літаків і 346 вертольотів. Знищено 67 965 безпілотників оперативно-тактичного рівня, що на 401 більше, ніж добою раніше. Також зафіксовано 3 841 знищену крилату ракету, 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Логістика та спецтехніка

Тривають серйозні втрати та в забезпеченні:

  • 63 650 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ (+75);

  • 3 973 одиниці спеціальної техніки.

За даними Генерального штабу, російські війська продовжують втрачати як особовий склад, так і техніку на різних напрямках фронту, де українські сили утримують ініціативу і завдають прицільних ударів по позиціях противника.

Мінус 1010 окупантів: свіжа статистика Генштабу за 8 жовтня

Нагадуємо, що переговори між США та Росією не принесли очікуваного просування до миру, проте українська стратегія війни на виснаження починає давати відчутні результати. Постійні втрати противника і здатність ЗСУ швидко адаптуватися до мінливих умов фронту формують передумови для стійкої переваги та перспективи довгострокової перемоги.

Зазначимо, що в Україні розпочинають роботу нові акумуляторні парки, призначені для резервного забезпечення електроенергією, що дасть змогу стабілізувати енергосистему в разі аварійних ситуацій і знизити ризики перебоїв під час можливих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Війна в Україні Генштаб ВСУ
