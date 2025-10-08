Мінус 1010 окупантів: свіжа статистика Генштабу за 8 жовтня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, станом на 8 жовтня 2025 року, Росія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Згідно з оновленими даними, минулої доби українські захисники ліквідували трохи більше тисячі російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати особового складу і техніки

Загальні орієнтовні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2025 року склали близько 1 118 370 осіб. Лише за останню добу ліквідовано ще 1010 військовослужбовців.

Крім того, українські сили оборони знищили:

11 240 танків (+2 за добу);

23 324 бойові броньовані машини (+5);

33 519 артилерійських систем (+26);

1 517 реактивних систем залпового вогню (+1);

1 225 засобів протиповітряної оборони (+1).

Повітряні та морські втрати противника

Російські втрати в авіації залишаються на рівні 427 літаків і 346 вертольотів. Знищено 67 965 безпілотників оперативно-тактичного рівня, що на 401 більше, ніж добою раніше. Також зафіксовано 3 841 знищену крилату ракету, 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Логістика та спецтехніка

Тривають серйозні втрати та в забезпеченні:

63 650 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ (+75);

3 973 одиниці спеціальної техніки.

За даними Генерального штабу, російські війська продовжують втрачати як особовий склад, так і техніку на різних напрямках фронту, де українські сили утримують ініціативу і завдають прицільних ударів по позиціях противника.