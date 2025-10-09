Минус 60 оккупантов в день. Военные отчитались, как уничтожают россиян на Днепропетровщине
В сентябре российские войска понесли существенные потери личного состава на Новопавловском направлении в Днепропетровской области. У противника наблюдаются признаки истощения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 110-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр).
Руководство бригады отчиталось о ситуации на участке на Новопавловском направлении, который она защищает.
По подтвержденным разведывательным данным, в сентябре общие безвозвратные потери подразделений 5-й армии РФ составили 1848 военнослужащих, из них 734 похоронены и исключены из списков воинских частей.
В бригаде отметили, что наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, которая действует непосредственно против 110 ОМБр и других подразделений:
- Управление дивизии - 3 человека;
- 114-й мотострелковый полк - 411 человек;
- 143-й мотострелковый полк - 194 человека;
- 218-й танковый полк - 168 человек;
- 394-й мотострелковый полк - 431 человек;
- 1171-й зенитно-ракетный полк - 1 человек;
- 872-й саперный батальон - 2 человека;
- 77-й отдельный разведывательный батальон - 5 человек.
"Итого - 1215 безвозвратных потерь только в пределах одной дивизии", - говорится в сообщении.
Аналитические выводы
В 100-й ОМБр также отметили, что 127-я мотострелковая дивизия является главной ударной силой противника на Новопавловском направлении. Именно ее подразделения несут основные потери - более 65% от общих потерь 5-й армии.
Больше всего потерь зафиксировано в 114-м и 394-м мотострелковых полках.
"Потери танкового полка (218-й полк - 168 человек) свидетельствуют о существенном ослаблении бронетанкового компонента. Это ограничивает возможности противника проводить штурмы с участием бронеподдержки", - отметили в бригаде.
Разведывательные, инженерные и подразделения противовоздушной обороны также понесли потери, что снижает эффективность координации и подготовки наступательных действий.
В целом противник демонстрирует тенденцию к истощению. Подразделения 127-й дивизии потеряли значительную часть личного состава, что заставляет командование пополнять их мобилизованными резервами, теряя качество и боеспособность.
"В целом, противник в лице преимущественно сил 127-й мотострелковой дивизии Российской Федерации - понес более 1200 безвозвратных потерь только за один месяц", - отмечается в сообщении.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
С начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновения. Враг больше всего давит на Силы обороны на Покровском Южно-Слобожанском и Александровском направлениях.
Общие потери россиян за минувшие сутки составили 1010 солдат. Военные ВСУ также уничтожили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, РСЗО, систему ПВО и 401 дрон агрессора.
Враг также атакует гражданские населенные пункты. Так, в Сумах вражеский беспилотник влетел в жилой дом, в месте прилета возник масштабный пожар.
Кроме того, агрессор повредил два предприятия ДТЭК.