Росіяни вдарили по Сумах дронами: "приліт" по житловій багатоповерхівці

Суми, Середа 08 жовтня 2025 17:20
Росіяни вдарили по Сумах дронами: "приліт" по житловій багатоповерхівці Ілюстративне фото: окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в середу, 8 жовтня, атакували Суми за допомогою безпілотників. Один із дронів ударив по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка в Telegram та в.о. мера Сум Артема Кобзара в Telegram.

За словами Кривошеєнка, перший "приліт" був у Ковпаківському районі Сум. Унаслідок атаки почалася пожежа в нежитловому приміщенні, також пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

При цьому другий "приліт" був у Зарічному районі, там безпілотник влучив по даху житлової багатоповерхівки.

Кобзар зі свого боку розповів, що загалом у місті було зафіксовано три "прильоти".

"Один із них - у багатоквартирний будинок, у дах. Пошкоджено дах, пошкоджено кілька вікон. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає", - уточнив він.

За словами чиновника, на місці працюють усі необхідні служби.

Удар по Сумській області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в селі Краснопільської громади Сумської області.

Унаслідок такої атаки ворога постраждала ціла родина. Зокрема, 4-річна дівчинка отримала важкі опіки.

На тлі жорстокого удару окупантів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області.

