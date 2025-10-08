Росіяни вдарили по Сумах дронами: "приліт" по житловій багатоповерхівці
Російські окупанти в середу, 8 жовтня, атакували Суми за допомогою безпілотників. Один із дронів ударив по житловій багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка в Telegram та в.о. мера Сум Артема Кобзара в Telegram.
За словами Кривошеєнка, перший "приліт" був у Ковпаківському районі Сум. Унаслідок атаки почалася пожежа в нежитловому приміщенні, також пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
При цьому другий "приліт" був у Зарічному районі, там безпілотник влучив по даху житлової багатоповерхівки.
Кобзар зі свого боку розповів, що загалом у місті було зафіксовано три "прильоти".
"Один із них - у багатоквартирний будинок, у дах. Пошкоджено дах, пошкоджено кілька вікон. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає", - уточнив він.
За словами чиновника, на місці працюють усі необхідні служби.
Удар по Сумській області
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в селі Краснопільської громади Сумської області.
Унаслідок такої атаки ворога постраждала ціла родина. Зокрема, 4-річна дівчинка отримала важкі опіки.
На тлі жорстокого удару окупантів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області.