Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У ворога мінус 21% виробництва: Мадяр підтвердив атаки на російські НПЗ

Фото: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді ("Птахи Мадяра")
Автор: Савченко Юлія

Сили безпілотних систем ЗСУ вночі атакували Новокуйбишевський НПЗ та Афіпський. Внаслідок чого Росія втратила ще 4,7% потужностей виробництва пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

За даними командувача СБС, за перші два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%. Лише за одну ніч обсяги пального впали ще на 4,7%.

Це найгірший показник для галузі за останні місяці. Він напряму пов’язаний з ударами українських дронів та спецпризначенців по стратегічних об’єктах.

Які заводи атакували цієї ночі

Куйбишевський НПЗ (Самарська область). Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік, що дорівнює 2,5% від загального російського обсягу. Саме сюди було завдано удару силами підрозділу «Жало Птахів» СБС (14 полк) у координації з Силами спеціальних операцій України.

Афіпський НПЗ (Краснодарський край). Завод із річною переробкою 6,25 млн тонн нафти (2,2% від загального обсягу) також потрапив під атаку. Операцію проводили бійці «Жала Птахів» СБС (14 полк) спільно з ГУР МО України.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - підкреслив "Мадяр". 

 

Атаки по "Дружбі"

Раніше командувач СБС повідомляв, що за тиждень було атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою. Мова йде про Волгоградський та Новошахтинський НПЗ.

Також під ударами неодноразово була нафтоперекачувальна станція "Унеча" - це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Станцію було повністю виведено з ладу, на ремонт знадобиться не менше п'яти діб. Через що Угорщина на деякий час залишилася без російської нафти і погрожувала зупинити продаж Україні електроенергії.

Нагадаємо, перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня. Уже за кілька днів, 18 серпня, українські сили завдали нового удару - цього разу по нафтоперекачувальній станції "Нікольське" у Тамбовській області Росії. У результаті атаки на об’єкті спалахнула пожежа, а прокачування нафти трубопроводом було повністю призупинене.

21 серпня дрони знову атакували - тепер станцію "Унеча", через яку здійснюється постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Прокачування було зупинене повторно.

