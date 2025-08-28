У ворога мінус 21% виробництва: Мадяр підтвердив атаки на російські НПЗ

За даними командувача СБС, за перші два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%. Лише за одну ніч обсяги пального впали ще на 4,7%.

Це найгірший показник для галузі за останні місяці. Він напряму пов’язаний з ударами українських дронів та спецпризначенців по стратегічних об’єктах.

Які заводи атакували цієї ночі

Куйбишевський НПЗ (Самарська область). Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік, що дорівнює 2,5% від загального російського обсягу. Саме сюди було завдано удару силами підрозділу «Жало Птахів» СБС (14 полк) у координації з Силами спеціальних операцій України.

Афіпський НПЗ (Краснодарський край). Завод із річною переробкою 6,25 млн тонн нафти (2,2% від загального обсягу) також потрапив під атаку. Операцію проводили бійці «Жала Птахів» СБС (14 полк) спільно з ГУР МО України.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - підкреслив "Мадяр".