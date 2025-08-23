"Мадяр" відзвітував про тиждень ударів по російських НПЗ: "Дружбу" вивели з ладу
Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді опублікував тижневий звіт ударів по російських нафтових потужностях. Під ударами побували два російські нафтозаводи та нафтопровід "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Мадяра".
За даними командувача СБС, за тиждень було атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою.
Удари по російських нафтових потужностях завдавали 14-й полк та окрема група "Граф" СБС.
"60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл), - норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено. "Дружній" нічний візит Птахів СБС на Новошахтинський НПЗ реалізовано в ніч з 20 на 21 серпня "Графами" (СБС)", - сказано у повідомленні.
Загалом було вражено:
- 14 серпня - Волгоградський НПЗ, попередньо роботу заводу зупинено.
- 18 серпня - станція перекачування нафтопроводу "Дружба" - "Нікольськоє" в Тамбовській області РФ. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, але підтверджень немає.
- 20 серпня - "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області, станом на 23 серпня пожежа не ліквідована та поширюється.
- 21 серпня - станція перекачування нафтопроводу "Дружба" - "Унеча" в Брянській області. Станцію повністю виведено з ладу, на ремонт знадобиться не менше п'яти діб.
Удари по нафтопроводу "Дружба" та по НПЗ
Перша атака на "Дружбу" відбулася 13 серпня. Уже 18 серпня ЗСУ завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки почалася пожежа на об’єкті та повністю зупинили перекачування нафти трубопроводом "Дружба".
А 21 серпня дрони знову вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину. Внаслідок цього перекачування нафти знову було повністю зупинено - буквально через добу після того, як угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто похизувався новинами про відновлення роботи нафтопроводу. Ремонт займе не менше п'яти днів.
Тим часом у російському місті Новошахтинськ Ростовської області РФ другу добу триває масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. В ніч на 21 серпня підприємство атакували безпілотники. Пожежникам довелося повністю відключити від води сусіднє місто Красний Сулин, що переспрямувати воду на гасіння пожежі - але навіть це не допомогло.