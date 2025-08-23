"Мадяр" відзвітував про тиждень ударів по російських НПЗ: "Дружбу" вивели з ладу

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді опублікував тижневий звіт ударів по російських нафтових потужностях. Під ударами побували два російські нафтозаводи та нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Мадяра".

За даними командувача СБС, за тиждень було атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою.

Удари по російських нафтових потужностях завдавали 14-й полк та окрема група "Граф" СБС.

"60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл), - норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено. "Дружній" нічний візит Птахів СБС на Новошахтинський НПЗ реалізовано в ніч з 20 на 21 серпня "Графами" (СБС)", - сказано у повідомленні.

Загалом було вражено: