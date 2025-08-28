У врага минус 21% производства: Мадяр подтвердил атаки на российские НПЗ

Силы беспилотных систем ВСУ ночью атаковали Новокуйбышевский НПЗ и Афипский. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%.
Это худший показатель для отрасли за последние месяцы. Он напрямую связан с ударами украинских дронов и спецназовцев по стратегическим объектам.
Куйбышевский НПЗ (Самарская область). Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего российского объема. Именно сюда был нанесен удар силами подразделения "Жало Птиц" СБС (14 полк) в координации с Силами специальных операций Украины.
Афипский НПЗ (Краснодарский край). Завод с годовой переработкой 6,25 млн тонн нефти (2,2% от общего объема) также попал под атаку. Операцию проводили бойцы "Жала Птиц" СБС (14 полк) совместно с ГУР МО Украины.
"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - подчеркнул "Мадяр".
Ранее командующий СБС сообщал, что за неделю были атакованы два нефтеперерабатывающих завода россиян, а также две станции нефтеперекачки на нефтепроводе "Дружба", который соединяет Россию с Европой. Речь идет о Волгоградском и Новошахтинском НПЗ.
Также под ударами неоднократно была нефтеперекачивающая станция "Унеча" - это крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба".
Станция была полностью выведена из строя, на ремонт понадобится не менее пяти суток. Из-за чего Венгрия на время осталась без российской нефти и угрожала остановить продажу Украине электроэнергии.
Напомним, первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже через несколько дней, 18 августа, украинские силы нанесли новый удар - на этот раз по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, а прокачка нефти по трубопроводу была полностью приостановлена.
21 августа дроны снова атаковали - теперь станцию "Унеча", через которую осуществляется поставка нефти в Венгрию и Словакию. Прокачка была остановлена повторно.