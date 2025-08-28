По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%.

Это худший показатель для отрасли за последние месяцы. Он напрямую связан с ударами украинских дронов и спецназовцев по стратегическим объектам.

Какие заводы атаковали этой ночью

Куйбышевский НПЗ (Самарская область). Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего российского объема. Именно сюда был нанесен удар силами подразделения "Жало Птиц" СБС (14 полк) в координации с Силами специальных операций Украины.

Афипский НПЗ (Краснодарский край). Завод с годовой переработкой 6,25 млн тонн нефти (2,2% от общего объема) также попал под атаку. Операцию проводили бойцы "Жала Птиц" СБС (14 полк) совместно с ГУР МО Украины.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - подчеркнул "Мадяр".