Не минуло і дня. Іран погрожує США виходом з перемир'я, - ЗМІ

Іран пригрозив вийти з угоди про припинення вогню, якщо Ізраїль і надалі завдаватиме ударів по Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.
Як стверджує джерело агентства, Тегеран розглядає можливість виходу з двотижневого плану перемир'я через те, що ізраїльська сторона, за його словами, вже порушує домовленості.
"Припинення війни на всіх фронтах, зокрема проти героїчного ісламського опору в Лівані, було погоджено Сполученими Штатами у двотижневому плані припинення вогню, але сіоністський режим здійснює жорстокі напади на Ліван з сьогоднішнього ранку, що є явним порушенням угоди про припинення вогню", - заявило джерело.
За словами співрозмовника Tasnim, на тлі цього збройні сили Ірану вже визначають цілі для можливої відповіді на дії Ізраїлю в Лівані.
Окремо джерело різко висловилося на адресу США, заявивши, що якщо Вашингтон "не зможе контролювати своїх собак у регіоні", Іран готовий "допомогти" йому в цьому силою.
Утім, офіційного підтвердження цих заяв від влади Ірану чи США на момент публікації не було.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою, попри спроби США перевести конфлікт у дипломатичне русло. У ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо двотижневого перемир'я з Іраном, до якого, як очікувалося, також мав долучитися Ізраїль. Передбачалося, що цю паузу сторони використають для підготовки остаточної мирної угоди.
Втім, уже в перші години після оголошення перемир'я з'явилися повідомлення про нові удари.
Зокрема, Іран заявив про атаку на нафтопереробний завод на острові Лаван і звинуватив опонентів у порушенні режиму припинення вогню.
Водночас ЦАХАЛ підтвердив масштабну хвилю ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, заявивши, що за 10 хвилин ізраїльські сили уразили понад 100 командних центрів і військових цілей у Бейруті, долині Бекаа та на півдні країни.