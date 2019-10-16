Минский развод: почему мирный план Зеленского пока не работает

План президента по скорому завершению боевых действий на Донбассе затормозился. В начале месяца участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились о разведении сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Однако в оговоренную дату – 7 октября, оно так и не началось, как и в последующие дни.

Боевики так называемых "Л/ДНР" в присутствии наблюдателей ОБСЕ несколько раз запускали белые ракеты, сигнализируя о готовности начать отвод войск и техники. Однако украинские военные на сигнал не ответили, ведь не было выполнено главное условие – "режим тишины" в течении семи дней. На участках разведения штаб ООС за это время не единожды фиксировал вооруженные провокации.

На пресс-марафоне в прошлый четверг Владимир Зеленский объяснил, что отвод войск возможен только на двух участках одновременно: "В Петровском прошло 7 дней и не было выстрелов, но мы будем разводить только два звена... Мы сказали, что мы готовы. Мы говорили про два пункта – о Золотом и Петровском. И мы не разводим потому, что в Золотом были выстрелы", – уточнил он.

На следующий день президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что глава украинского государства не может обеспечить отвод войск из-за националистов. Он также призвал Зеленского "проявить политическую волю".

"Договорились о разведении сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить разведение боевых подразделений и техники... Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", – сказал Путин.

Ветераны российско-украинской войны действительно огласили бессрочную акцию "Последний блокпост" в Золотом. Ее лидер Андрей Билецкий заявил, что националисты останутся защищать украинских граждан на линии разграничения, даже если регулярные войска отойдут на километр вглубь подконтрольной территории.

Аргументация противников разведения сил предельно ясна: в случае отхода ВСУ боевики могут занять "серую зону" и тогда местное проукраинское население окажется под угрозой. В то же время Зеленский лично гарантировал безопасность мирным жителям. Выполнить это обещание должны полицейские, взяв под контроль демилитаризованные территории, по примеру Станицы Луганской, где разведение состоялось еще 27 июня.

Очевидно, заявление Путина направлено и на то, чтобы создать открытое противостояние между Зеленским и националистами. Вполне вероятно, что эту карту Кремль разыграет и на международной арене при обсуждении мирного урегулирования, указывая на неподконтрольные Киеву "вооруженные формирования" на линии соприкосновения. Однако попытка решить эту "проблему" силовым способом неминуемо приведет к еще большему расколу в украинском обществе.

Участники акции в Золотом пока что занимаются раздачей гуманитарной помощи местному населению и патрулированием территории. Ни одна из сторон не сообщала об их столкновениях с боевиками. Вместе с тем представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников накануне заявил, что наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать нарушение "режима тишины" со стороны террористов.

Встреча контактной группы в Минске 15 октября закончилась безрезультатно. Россия обвинила украинскую сторону в отказе отводить войска. Новую дату разведения сил согласовать не удалось. Также остались нерешенными вопросы обмена пленными и возобновления социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

В свою очередь Украина напомнила о ряде условий для выполнения минских соглашений. Среди них: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращения огня, разведение сил и средств, вывод иностранных войск и техники, контроль над границей, эффективный мониторинг наблюдателей ОБСЕ на всей территории страны. Для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) также требуется обеспечение работы Центризбиркома, украинских партий, СМИ и международных наблюдателей.

При этом требования участников массовых акций протеста, которые перманентно проходят в украинских городах под лозунгом "Нет – капитуляции!", более радикальны. Крупнейшая из них состоялась на День защитника Украины в центре Киева. Организаторы марша на Покрову заявили, что президент должен не допустить сдачи территорий под видом разведения войск. Также они выступили против легализации боевиков через местные выборы в так называемых "Л/ДНР" и "федерализации страны" в рамках предоставления ОРДЛО особого статуса.

Протесты обострились после того, как 1 октября в Минске украинская сторона согласовала текст "формулы Штайнмайера", которая должна стать частью нового закона об особом статусе Донбасса. Президент пообещал вынести этот документ на публичное обсуждение и объяснил, что соглашение разблокировало мирные переговоры с Путиным в "нормандском формате" при участии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Однако это не успокоило протестующих. Пост руководителя Офиса президента Андрея Богдана о проплатах участникам акций только подлил масла в огонь. Сам глава государства в ходе пресловутого пресс-марафона заявил, что готов уйти в отставку без кровопролития, если этого захочет народ. Но Зеленский также отметил, что за него проголосовал большой процент украинцев, которые хотят чтобы он закончил войну.

"Надо решить, какого президента хочет Украина. Я хочу быть не в растяжке, я хочу быть нормальным, сильным президентом. И ослаблять меня различными акциями не надо. Не надо. Ослабляют только мою позицию", – заявил глава государства.

Офис президента отчаянно пытался прокоммуницировать скандальное подписание "формулы Штайнмайера" в качестве формальности, позволяющей начать переговоры в "нормандском формате". Но теперь Россия нашла новый повод поставить Зеленского в неудобное положение, как перед международными партнерами, так и внутри страны.

А ведь речь еще даже не шла о главной "хотелке" Москвы – вписать особый статус ОРДЛО в украинскую Конституцию. Именно во всеобщую децентрализацию, по словам информированных собеседников, может быть "зашито" конституционное закрепление элементов особого статуса Донбасса.

В сложившихся условиях позицию Зеленского действительно сложно назвать сильной. Внутри страны он вынужден положиться на главу МВД Арсена Авакова. Не в последнюю очередь и от министра зависит останутся ли акции протеста в столице мирными. Бывший заместитель Авакова – Вадим Троян, сейчас отвечает за полицию в зоне ООС, где националисты обещают оставаться на передовой в случае разведения сил.

Но и с двусторонним отведением войск пока не сложилось. Очевидно, что повлиять на боевиков в этом вопросе может только Кремль. Хотя в Москве уже заявили, что не могут гарантировать выполнение террористами условий разведения, указав на их "самостоятельность" в этом процессе.

В то же время россияне четко дали понять, что мирные переговоры в "нормандском формате" состоятся только после отвода сил в районе Петровского и Золотого. Согласно официальным заявлениям, вопрос возвращения Крыма они не собираются обсуждать в принципе.

Собеседники в Офисе президента утверждают, что Кремль устал от Донбасса и санкций, потому хочет выйти из конфликта "сохранив лицо". При этом очевидно, что руководство так называемых "Л/ДНР" такой сценарий не устраивает, ведь в Украине они преступники, а в России – иждивенцы. Яркий пример: акции протеста против назначения донецкого сепаратиста Дмитрия Трапезникова главой администрации города Элиста в Калмыкии.

Правящая команда планирует закончить войну за один год. Если мирные переговоры с Кремлем закончатся безрезультатно, то Донбасс собираются отгородить стеной. Министр иностранных дел Вадим Пристайко недавно заявил, что "планом Б" могут стать и миротворцы ООН на оккупированных территориях. Вот только такие идеи продвигала и прошлая власть, и они не имеют ничего общего с "мирным блиц-кригом", которого ждут избиратели Зеленского.

Похоже, что на Банковой понимают и другой факт – результаты выборов на оккупированных территориях при присутствии российских войск и при их отсутствии могут быть примерно одинаковыми. Но на расспросы о дальнейшей стратегии, плане реинтеграции, довыборах в Верховную раду и в целом политических правах жителей оккупированных территорий высокопоставленные собеседники отмахиваются: "Давайте без давайте. Надо с чего-то начать, потом будет видно".