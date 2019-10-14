ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ТКГ объяснили ситуацию с разведением сил в Золотом и Петровском

Новости » Происшествия    14.10.2019 - 08:29
В ТКГ объяснили ситуацию с разведением сил в Золотом и Петровском
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Разведение произойдет лишь после 7 дней соблюдения "тишины"

Разведение сил и средств вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня. Об этом заявил представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников.

По словам представителя ТКГ, договоренности о разведении сил в районе Золотого и Петровского были достигнуты Украиной и Россией в сентябре 2016 года, когда было подписано рамочное решение о разведении, которое стало составляющей минских договоренностей.

Резников подчеркнул, что согласованный 1 октября 2019 года план-график разведения не отменяет положения рамочного решения ТКГ, в частности пункт, который определяет соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней на каждом из участков разведения как предпосылку к началу процесса.

"Семидневный режим тишины на участках разведения должен быть подтвержден Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине. Вместо того, СММ ОБСЕ начиная с 1 октября продолжает констатировать нарушения режима прекращения огня в Золотом и Петровском со стороны НЗФ", - пояснил он.

Представитель добавил, что процесс разведения сил на Донбассе будет происходить зеркально и синхронно при мониторинге наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Одностороннее выполнение украинской стороной Минских договоренностей, в частности рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования, контролируемые РФ, в пятницу, 11 октября, запустили белые сигнальные ракеты на участках разведение в районе Золотого и Петровского, сообщая о готовности к началу процесса отвода сил. Однако боевики не получили ответ с украинской стороны.

СЦКК зафиксировал минометный обстрел на Донбассе Боевики на Донбассе нарушили перемирие на луганском направлении
Новости Украины ДонбассООСКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь