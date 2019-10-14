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У Путина исключают обсуждение Крыма в нормандском формате

Новости » Политика    14.10.2019 - 14:26
У Путина исключают обсуждение Крыма в нормандском формате
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина вопрос Крыма назвали закрытым

В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в нормандском формате, как это предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков назвал тему Крыма закрытой в нормандском формате.

"Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что на "нормандской встрече" будет поднимать вопрос оккупации Россией Крыма. Он считает, что сейчас не существует другого трека, где обсуждается вопрос Крыма.

Ранее украинский президент заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины невозможна. Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает что "Украина сама не справится".

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