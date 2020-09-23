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В Минске силовики при разгоне протестующих применили газ

Автор: РБК-Украина

В Минске белорусские силовики при разгоне демонстрантов начали использовать перцовый газ. Его распылили, когда протестующие пытались отбить у правоохранителей одного из протестующих.

Об этом сообщает TUT.by.

Слезоточивый газ силовики применили у торгового центра "Галерея".

Напомним, протесты в Беларуси сегодня вспыхнули из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Он в среду, 23 сентября., принял присягу президента и вступил на очередной срок. После этого оппозиция анонсировала массовые акции протеста в стране.

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Ранее сообщалось, что сегодня вечером возле стелы "Минск - город герой" начались жесткие задержания протестующих. В сети публиковались видео, на которых было зафиксировано применение водометов против демонстрантов.

По данным милиции, во время протестов в Минске было задержано более десяти митингующих.

Кроме того, белорусская милиция перешла на усиленный режим несения службы из-за запланированных акций протеста в стране.

Добавим, что белорусская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения из-за инаугурации Лукашенко.

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