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В Минске задержали более 10 протестующих, - милиция

Минск, Среда 23 сентября 2020 20:05
В Минске задержали более 10 протестующих, - милиция
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске во время жесткого разгона акции протеста против Александра Лукашенко задержали более 10 митингующих. Точное количество задержанных еще устанавливается.

Об этом заявила пресс-секретарь ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

Ганусевич подтвердила, что сегодня силовики проводили задержания за участие в якобы несанкционированном мероприятии. Она оценила количество задержанных как "более десяти".

Кроме того, представительница милиции подтвердила применение водометов против участников акции протеста в Минске.

Напомним, вечером 23 сентября возле стелы "Минск - город герой" начались жесткие задержания протестующих. В сети публиковались видео, на которых было зафиксировано применение водометов против демонстрантов.

Отметим, протесты в Беларуси сегодня вспыхнули из-за тайной инаугурации Лукашенко. Лукашенко сегодня принял присягу президента и вступил на очередной срок. После этого оппозиция анонсировала массовые акции протеста в стране.

Как писало РБК-Украина, белорусская милиция перешла на усиленный режим несения службы из-за запланированных акций протеста в стране.

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Новости Украины Происшествия Александр ЛукашенкоБеларусьМинскпротестинаугурация
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