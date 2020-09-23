ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Инаугурация Лукашенко: оппозиция Беларуси планирует бессрочную акцию неповиновения

Беларусь, Среда 23 сентября 2020 13:29
Инаугурация Лукашенко: оппозиция Беларуси планирует бессрочную акцию неповиновения
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Оппозиция в Беларуси планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко. Ранее сегодня он вступил в должность президента республики в ходе тайной церемонии.

Об этом сообщил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко в Telegram.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - отметил он.

Латушко заявил, что белорусы стали свидетелями беспрецедентной ситуации.

"Президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - написал представитель оппозиции.

Напомним, сегодня Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, церемония его инаугурации прошла без предварительного анонса.

В ходе инаугурации президент республики заявил, что ему удалось предотвратить так называемую "цветную революцию", имея в виду массовые акции протеста, которые продолжаются в стране уже более месяца.

Как писало РБК-Украина, после инаугурации военнослужащие принесли клятву на верность Лукашенко и белорусскому народу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Александр ЛукашенкоБеларусьпротестоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь