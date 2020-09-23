Милиция Беларуси перешла на усиленный режим из-за протестов

Фото: Ольга Чемоданова (facebook.com mvdgovby)

В среду, 23 сентября, белорусская милиция перешла на усиленный режим несения службы. Сегодня в стране планируются акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии "Интерфакс-Запад".

По ее словам, белорусские силовики будут действовать по ситуации.

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям. Они будут действовать с учетом изменения обстановки", - пояснила Чемоданова.

Напомним, сегодня во время тайной инаугурации в Минске Лукашенко принял президентскую присягу. Как известно, Евросоюз и белорусская оппозиция не признают результаты голосования и считают, что выборы в стране были сфальсифицированы. Ряд стран, среди которых Германия и Польша, не признали легитимности Лукашенко.

Отметим, оппозиционерка Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером, выбранным белорусским народом.

Из-за инаугурации Лукашенко белорусская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения.

Кроме того, в Беларуси уже начались акции протеста, которые сопровождаются задержаниями митингующих.