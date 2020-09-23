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У Мінську силовики під час розгону протестувальників застосували газ

Автор: РБК-Україна

В Мінську білоруські силовики при розгоні демонстрантів почали використовувати перцевий газ. Його розпорошили, коли протестувальники намагалися відбити у правоохоронців одного з протестувальників.

Про це повідомляє TUT.by.

Сльозогінний газ силовики застосували біля торгового центру "Галерея".

Нагадаємо, протести в Білорусі сьогодні спалахнули через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Він у середу, 23 вересня., прийняв присягу президента і вступив на черговий термін. Після цього опозиція анонсувала масові акції протесту в країні.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері біля стели "Мінськ - місто-герой" почалися жорсткі затримання протестувальників. У мережі публікувалися відео, на яких було зафіксовано застосування водометів проти демонстрантів.

За даними міліції, під час протестів у Мінську було затримано більше ніж десять мітингувальників.

Крім того, білоруська міліція перейшла на посилений режим несення служби через запланованих акцій протесту в країні.

Додамо, що білоруська опозиція оголосила безстрокову акцію непокори через інавгурацію Лукашенка.

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