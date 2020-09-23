ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минске снова начались задержания, применили водомет

Минск, Среда 23 сентября 2020 19:34
В Минске снова начались задержания, применили водомет
Фото: задержания в Минске (t.me/radiosvaboda)
Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 23 сентября, в Минске люди вышли на акцию протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики применили водомет для разгона протестующих.

Об этом сообщает Tut.by.

У стелы "Минск - город-герой" белорусские силовики начали водометами разгонять участников акции. При этом правоохранители начали оттеснять демонстрантов от стелы.

Как сообщает "Радио Свобода", в Минске уже задержали десятки людей.

Также известно, что во время протестов была ранена женщина.

Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Ранее сообщалось, что 23 сентября милиция Беларуси перешла на усиленный режим из-за протестов.

Кроме того, из-за инаугурации Лукашенко белорусская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия БеларусьМинскпротестЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь