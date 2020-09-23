В Минске снова начались задержания, применили водомет

В среду вечером, 23 сентября, в Минске люди вышли на акцию протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики применили водомет для разгона протестующих.
Об этом сообщает Tut.by.
У стелы "Минск - город-герой" белорусские силовики начали водометами разгонять участников акции. При этом правоохранители начали оттеснять демонстрантов от стелы.
Как сообщает "Радио Свобода", в Минске уже задержали десятки людей.
Также известно, что во время протестов была ранена женщина.
Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.
Ранее сообщалось, что 23 сентября милиция Беларуси перешла на усиленный режим из-за протестов.
Кроме того, из-за инаугурации Лукашенко белорусская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения.