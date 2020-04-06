Минрегион обсудил с нардепами реформу ГАСИ

Фото: встреча Минрегиона с парламентариями (facebook.com/oleksiy.chernyshov)

В министерстве заверили, что реформа ГАСИ будет воплощена

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на встрече с представителями фракции "Слуга народа" обсудили реформу ГАСИ. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, представители министерства ответили на вопросы парламентариев.

"Вместе с коллегами отвечали на вопросы депутатов. Вопросы разные - от реформы ГАСИ до сроков формирования ОТО и необходимости проверки стройматериалов. Также были предложения", - отметил чиновник.

Чернышев заверил, что представленная в марте президентом Владимиром Зеленским реформа будет воплощена.

"ГАСИ - это очень неидеальная экосистема, с которой много лет кормились ее так называемые "бенефициары"; реформа должна быть реализована, как бы этому не препятствовали некоторые лица и группы влияния; упреки по противодействию реформе не имеют оснований, так как специалисты хорошо знают, какие процессы продолжаются и проблемы на законодательном уровне существуют", - отметил глава Минрегиона.

Он подчеркнул, что министерство заинтересовано в том, чтобы застройщики строили больше.

"Мы хотим, чтобы застройщики строили больше. Да, хотим, чтобы коррумпированная составляющая в градостроительстве исчезла. О ходе реформирования и этапах работы будем сообщать на официальных ресурсах Минрегиона", - написал министр.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции. Глава государства считает, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

Отметим, Кабинет министров Украины назначил нового главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Им стал Юрий Васильченко.

Как писало РБК-Украина, о ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года. Минрегион создал рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.