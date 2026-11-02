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Росію знову атакували дрони: під удар потрапила ЛВДС "Самара", в районі об'єкту пожежа

06:19 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Росію знову атакували дрони: під удар потрапила ЛВДС "Самара", в районі об'єкту пожежа Фото: у Самарі проводили евакуацію зі складів (Getty Images)
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У понеділок рано вранці, 2 листопада, Самарська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ймовірною метою стала ЛВДС "Самара" у місті Просвіт, де після атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки та російські Telegram-канали.

Приблизно о 03:00 моніторингові канали Росії повідомили, що в області Самарської є загроза атаки безпілотників. Більше того, стверджувалося, що в самій Самарі з метою безпеки було проведено евакуацію працівників із різних складських приміщень.

Вже о 5-й ранку кілька OSINT-каналів почали публікувати кадри з населеного пункту Просвіт. За їхніми даними, безпілотники атакували Лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", після чого в районі об'єкту почалася пожежа. Також наголошується, що це третя атака останнім часом.

Варто додати, що станція "Самара" є важливим вузлом прийому, зберігання та подальшого транспортування нафти та має один із найбільших резервуарних парків у Європі.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, 7 жовтня в Силах безпілотних систем України також заявили, що атакували ЛВДС "Самара". Станцію уразили оператори 1-го окремого центру СБС.

Також цей об'єкт опинився під ударом і 2 жовтня. Тоді внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа.

Зазначимо, що сьогодні вночі невідомі зламали додаток МНС Росії, внаслідок чого росіяни отримали попередження про загрозу "движухи", а також заклик запасатися їжею на кілька тижнів і спускатися в підвал.

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Російська Федерація Пожежа
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