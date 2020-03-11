ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин назначил нового главу ГАСИ

Новости » Политика     11.03.2020 - 14:19
Кабмин назначил нового главу ГАСИ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГАСИ возглавил Юрий Васильченко

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил нового председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар, на закрытом заседании в среду, 11 марта, правительство назначило новым руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.

Ранее Васильченко находился на должности начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что на этой неделе Кабмин проведет реформу ГАСИ. Шмыгаль отмечал, что правительство работает над ликвидацией самых коррупционных органов.

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что ГАСИ будет ликвидирована в ближайшие две недели. При этом глава государства добавил, что ГАСИ является одной из самых коррумпированных организаций в стране.

Добавим, что о ликвидации ГАСИ в правительстве заговорили еще летом 2019 года. В Кабмине для этого даже была создана рабочая группа из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.

Кабмин назначил нового представителя правительства в Раде Кабмин назначил и.о. министра энергетики
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныназначениеГАСИ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь