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Мінрегіон обговорив з нардепами реформу ДАБІ

Новини » Політика     06.04.2020 - 20:39
Мінрегіон обговорив з нардепами реформу ДАБІ
Фото: зустріч Мінрегіону з парламентарями (facebook.com/oleksiy.chernyshov)

У міністерстві запевнили, що реформа ДАБІ буде втілена

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на зустрічі з представниками фракції "Слуга народу" обговорили реформу ДАБІ. Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, представники міністерства відповіли на питання парламентарів.

Мінрегіон обговорив з нардепами реформу ДАБІ

"Разом із колегами відповідали на питання депутатів. Питання різні - від реформи ДАБІ до строків формування ОТГ та необхідності перевірки будматеріалів. Також були пропозиції", - зазначив урядовець.

Чернишов запевнив, що представлена в березні президентом Володимиром Зеленським реформа буде втілена.

"ДАБІ - це дуже неідеальна екосистема, з якої багато років годувались її так звані "бенефіціари"; реформа має бути реалізована, як би цьому не перешкоджали деякі особи та групи впливу; закиди щодо протидії реформі не мають підстав, бо фахівці добре знають, які процеси тривають та які проблеми на законодавчому рівні існують", - зазначив очільник Мінрегіону.

Він підкреслив, що міністерство зацікавлене у тому, аби забудовники будували більше.

"Ми хочемо, щоб забудовники будували більше. Так, хочемо, щоб корумпована складова в містобудуванні зникла. Про перебіг реформування та етапи роботи будемо повідомляти на офіційних ресурсах Мінрегіону", - написав міністр.

Нагадаємо, на початку березня президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Глава держави вважає, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України".

Зазначимо, Кабінет міністрів України призначив нового голову Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Ним став Юрій Васильченко.

Як писало РБК-Україна, про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року. Мінрегіон створив робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших.

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