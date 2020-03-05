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Зеленский назвал сроки ликвидации ГАСИ

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:05
Зеленский назвал сроки ликвидации ГАСИ
Фото: Владимир Зеленский на встрече с предпринимателями в Полтаве (president.gov.ua)

Инспекцию ликвидируют через две недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована в ближайшие две недели. Об этом он сказал во время встречи с предпринимателями в Полтаве, сообщает РБК-Украина.

По словам президента, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных организаций в стране.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована (ГАСИ - ред.)", - заявил Зеленский.

Вместо существующей инспекции будет создан новый орган, концепцию которого представит новый глава правительства Денис Шмыгаль.

Напомним, о ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ даже создало рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.

Спустя полгода о ликвидации ГАСИ заявил уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оценивается почти в 100 млн гривен в год.

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