В Минрегионе рассказали о реформировании и перезагрузке ГАСИ

Фото:Лев Парцхаладзе (РБК-Украина)

Министерство создало рабочую группу из специалистов неправительственных организаций

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует полное реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Как отметил Парцхаладзе, система ГАСИ все еще очень коррумпирована, там сохраняются старые правила и процедуры, нет эффективного механизма осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

Заместитель министра сообщил о создании рабочей группы, куда входят одни из лучших специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.

"Во-первых, планируем провести полный аудит полномочий и организационной структуры ГАСИ - полностью перезагрузить эту систему, создать эффективные электронные сервисы", - сказал он.

Парцхаладзе уточнил, что имеется в виду единая электронная система в сфере строительства, создание электронного кабинета, где можно увидеть все этапы прохождения документов, электронного реестра документов, публичного портала для предоставления электронных услуг в сфере градостроительной деятельности.

"В части электронных сервисов хотим примерно в течение полугода поэтапно все изменить", - добавил он.

Парцхаладзе считает, что сейчас есть большие злоупотребления на местах, в регионах, поскольку получение разрешения на строительство традиционно было очень коррупционной сферой.

"Поэтому хотим ввести персональную ответственность руководства ГАСИ и территориальных органов на местах за правонарушения в сфере градостроительной деятельности - повысить ответственность должностных лиц", - рассказал замминистра.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), поскольку диплом Кудрявцева оказался поддельным.

Напомним, в ноябре 2018 года в Херсонской области на взятке задержали руководителя местного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).