В Минобразования назвали сроки завершения регистрации на ВНО

Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля

Регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине завершается 18 мая. Об этом на заседании правительства сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент Минобразования готовится к проведения ВНО в период с 25 июня по 17 июля.

"Что касается ВНО, мы идем по первому сценарию, то есть мы проводим с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО - ориентировочно 15 и 17 июня. Что касается возможности регистрации на ВНО, то с 6 по 18 мая есть возможность регистрации на ВНО ближе к пункту регистрации участника. Более 1 500 пунктов тестирования будут обеспечены безопасными условиями", - сообщила Мандзий.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН расширил перечень вузов с упрощенным поступлением для выпускников с Донбасса и Крыма. Список был расширен до 91 университета.

Также сообщалось, что в Украине перенесли вступительную кампанию на месяц в связи с карантином. Все даты сместились на август.

Кроме этого в Минобразования отметили, что до 1 сентября учебные заведения Украины уже открываться не будут.